Recorde: fibra óptica alcança transmissão de 1 Petabit por segundo

No último mês de dezembro, cientistas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Japão (NICT, na sigla em inglês) realizaram um estudo para testar a velocidade máxima de transmissão de internet por meio de fibra óptica. Como resultado, foi possível alcançar uma taxa recorde de 1 Petabit por segundo utilizando apenas uma fibra padrão de 0.125 mm.

O estudo contou com a participação da empresa Nokia Bell Labs e da Prysmian, fabricante de cabos italiana, para sua realização. O método adotado uniu o uso de multiplexadores modais e a transmissão óptica de banda larga espectral em uma fibra com 23 km de comprimento e design tradicional. Por meio do aparato, os pesquisadores conseguiram demonstrar a transmissão de 382 canais de comprimento de onda, modulados com sinais 64-QAM.

Em outras palavras, o experimento atingiu uma capacidade total de rede que possibilita a transmissão 1 milhão de Gigabits por segundo, suficiente para transmitir mídias com resolução 8K UHD, com 7680 × 4320 pixels, para 10 milhões de dispositivos simultaneamente.

Configuração experimental de fibra óptica utilizada no estudo. (Fonte: NCTI, SciTech Daily / Reprodução)Fonte: SciTech Daily, NICT

O estudo foi aceito e publicado na 46ª Conferência Europeia de Comunicação Óptica (ECOC2020, na sigla em inglês), que ocorreu durante o mês de dezembro de 2020. O promissor resultado animou os pesquisadores, que agora buscam meios de construir uma base de transmissão capaz de operar em grande escala.

Casos de uso

O vice-presidente da Prysmian, Eric Stoltz, comentou sobre a nova perspectiva possibilitada pelo recorde do estudo. Ele explica que o tráfego de dados deve aumentar exponencialmente nesta década, principalmente em razão da popularização das redes sociais e serviços de streaming.

Nesse sentido, ele acredita que tecnologia apresentada no estudo pode ser fundamental para atender à demanda logística: “a multiplexação por divisão espacial foi reconhecida como única tecnologia de multiplexação capaz de atender a esse desafio de capacidade,” ele conclui.