Recordista em gols sofridos de Messi, Diego Alves agradece ao argentino por presentes

Em dezembro de 2020, o argentino Lionel Messi alcançou a marca de 644 gols pelo Barcelona, o que, nas contas do clube catalão, o faz ser o maior artilheiro de clubes de futebol mundial. Por conta disso, a Budweiser enviou 644 garrafas de cerveja aos 160 goleiros em ação promocional e, nesta terça, Diego Alves, do Flamengo, recebeu os seus 21 presentes. O atual camisa 1 do Flamengo – que defendeu o Valencia entre 2007 e 2017 – é o que mais sofreu gols do craque.

– Parabéns, Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde! – publicou Diego Alves, ao participar da ação promocional da empresa norte-americana.

Iker Cassillas e Gianluigi Buffon foram outros goleiros a receberem as garrafas personalizadas por conta dos gols sofridos de Lionel Messi, pelo Barça, e, assim como Diego Alves, compartilharam nas redes sociais os presentes recebidos.