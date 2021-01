Recuperado de dores musculares, Rony é novidade em reapresentação do Palmeiras

Após a derrota para o Ceará, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira para treinar de olho no duelo com o Vasco, que ocorre na terça (26). A principal novidade nos trabalhos foi Rony, que tinha dores musculares por conta de uma pancada na coxa.

Além do atacante, as atividades contaram com as presenças dos jogadores que foram poupados ou entraram no segundo tempo contra o Ceará. O restante do grupo realizou um treino regenerativo.

O treino comandado por Abel Ferreira foi dividido entre trabalhos técnicos e táticos, aprimorando o posicionamento, transições ofensivas e defensivas, passes e finalizações.

O jogo contra o Vasco no Allianz Parque é o último compromisso do Alviverde antes da final da Libertadores. A expectativa é que o time não seja escalado com força máxima.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a quinta colocação, somando 51 pontos.