Recursos Humanos e os Processos Estratégicos

Atividades de Recursos Humanos e ações generalistas

São muitas as atividades delegadas a área de Recursos Humanos. No entanto, é cada vez mais importante que a gestão da empresa participe das ações da área de forma holística.

Além disso, a área de recursos humanos historicamente responde por todos os processos no que diz respeito às pessoas. No entanto, cada vez mais as empresas estão direcionando suas demandas internas. Uma vez que é fundamental que o gestor de cada equipe possa responder pelos processos.

Bem como pela gestão de pessoas na rotina. No entanto, essa divisão não precisa ocorrer de forma imposta. Uma vez que pode estar implícito na rotina da empresa que o papel sobre a gestão de pessoas é eminente a todos.

Gestão participativa e comunicação interna

Assim sendo, a área de recursos humanos pode contar com a gestão participativa. Bem como pode criar processos que eliminem a barreira da comunicação interna.

Além dessas ações melhorarem o ambiente como um todo, tornam todo o processo mais produtivo. Uma vez que os funcionários podem ter sugestões que viabilizem os processos internos e corroborem os objetivos da empresa de forma holística.

RH como aliado de forma holística

Por isso, a área de recursos humanos pode ser uma aliada da empresa em todos os seus processos. Ao passo que fortalece o capital humano e torna o ambiente participativo e colaborativo.

Sendo assim, uma empresa que possui uma cultura aberta deve viabilizar ações estratégicas para que essa cultura se torne implícita na rotina. De maneira que otimize o processo de todos os envolvidos. Bem como melhore os planejamentos estratégicos das áreas, viabilizando recursos e otimizando processos.