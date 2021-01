Red Dead Redemption 2 vence o Steam Awards 2020

Tal como aconteceu nos anos anteriores, o Steam realizou uma nova sessão do Steam Awards 2020 trazendo diversas categorias com games que foram destaques no ano que passou. Na principal delas, a de game do ano, o vencedor foi Red Dead Redemption 2.

O game da Rockstar levou o caneco maior após concorrer com outros títulos de peso, e tinha como adversários Death Stranding, Doom Eternal, Fall Guys e Hades. Vale lembrar que, apesar de ter sido lançado em 2019, Red Dead Redemption 2 não chegou em tempo de entrar na lista da votação do ano em questão.

Fonte: Steam

Veja na relação abaixo quais foram os títulos vencedores dentro de cada uma das categorias presentes no Steam Awards 2020:

Jogo de realidade virtual do ano: Half-Life: Alyx

Feito com amor: Counter-Stryke: Global Offensive

Melhor com amigos: Fall Guys: Ultimate Knockout

Jogabilidade mais inovadora: Death Stranding

Trama excepcional: Red Dead Redemption 2

Melhor jogo que você joga mal: Apex Legends

Estilo visual excepcional: Ori and the Will of the Wisps

Melhor trilha sonora: Doom Eternal

Relaxe e aproveite: The Sims 4

Vale mencionar que todos estes games estão em promoção por tempo limitado na loja, então aproveite.