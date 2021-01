Redação do Enem: Saiba o que pode zerar a nota do seu texto

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 está se aproximando. Com isso, os participantes seguem numa maratona de revisão e de estudos para mandar bem nas provas. Uma das etapas mais importantes nesse processo é a preparação para a escrita da redação do Enem. Apesar de os estudantes se dedicarem muito a essa prova, ela continua sendo uma das mais temidas.

Além de ser a única etapa que envolve um texto discursivo, a prova de redação apresenta critérios muito rigorosos de correção nas cinco competências definidas pelo Inep. A nota obtida ainda pode ser usada como critério de desempate em programas como o Prouni e o Fies.

Por isso, é preciso ter muita atenção para não zerar a nota da redação no Enem. Veja abaixo os motivos pelos quais o corretor pode zerar a nota da redação!

O que zera a redação do Enem?

Em primeiro lugar, a fuga total ao tema proposto é o primeiro motivo para que um corretor zere a nota do candidato. Os textos que tiverem uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto também podem receber nota zero. Então, ter atenção ao tema e não fugir do que foi proposto é crucial. Além disso, é preciso escrever sobre o assunto proposto dentro da estrutura dissertativo-argumentativo. Textos escritos em narrativas ou com estrutura de poema, por exemplo, serão zerados.

O texto precisa também ter, no mínimo, sete linhas de autoria do participante para passar pela avaliação do corretor. Desse modo, as redações que trazem a cópia integral dos textos motivadores sem as sete linhas de produção própria também receberão a nota zero.

Por fim, outro ponto que pode zerar a redação do Enem são os elementos que possam indicar uma intenção de identificação da prova. Desse modo, o candidato não pode assinar o texto, nem inserir números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também Vestibular: Saiba como usar a nota do Enem em universidades do exterior.