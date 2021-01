Rede privada negocia 5 milhões de vacinas indianas

Comitê de uma clínica particular quer adquirir 5 milhões de vacinas indianas. Portanto, representantes dessa rede pretendem viajar até a Índia a fim de negociar. Em resumo, a Bharat Biotech elaborou o imunizante.

A ABCVAC declarou que um grupo vai conhecer a farmacêutica indiana. A fim de ver se há chance de comprar as doses. Dessa forma, o objetivo é equipar as clínicas particulares com esses imunizantes.

Para entender mais sobre o assunto, acompanhe esse artigo. Assim, saiba aqui se há possibilidade de comprar a vacina ainda neste ano. Por fim, veja qual grupo pretende comprar 5 milhões de vacinas indianas.

ABCVAC quer vacina no mercado privado ainda esse ano

A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas quer conhecer de perto as instalações da farmacêutica. Portanto, será analisada se a vacina é viável. Contudo, até o momento, a expectativa é que haja um imunizante no setor privado. Inclusive, ainda em 2021.

De acordo com um dos representantes, a Associação quer comprar 5 milhões de vacinas indianas. Contudo, a intenção da empresa seria adquirir mais doses. No entanto, a farmacêutica só poderia disponibilizar essa quantidade inicialmente.

Além disso, de acordo com o presidente da ABCVAC, o imunizante não irá vir pronto. Ou seja, ainda serão necessários adquirir outros itens, como:

Matéria-prima;

Agulhas;

Seringas .

Mas o presidente não está preocupado. De acordo com ele, esse tipo de material está presente no estoque de qualquer clínica. Dessa forma, não haverá briga com o setor público quanto a insumos.

A Bharat Biotech foi autorizada no último domingo (3) a usar sua vacina de modo emergencial na Índia. Além disso, usa-se o imunizante da AstraZeneca em conjunto com a Oxford.

5 milhões de vacinas indianas

O país autorizou o uso emergencial de duas vacinas contra o Covid-19. Assim, ela também está preparando uma das maiores campanhas de imunização do mundo. Desse modo, o governo indiano pretende vacinar aproximadamente 300 milhões de habitantes.

Inclusive, a Índia tem sido o segundo país com mais casos de coronavírus. Segundo os dados, já foram atestados mais de 10,3 milhões de doentes no país. Além disso, o número de óbitos já chegou a 150 mil cidadãos.

A vacina da Bharat Biotech teve sua aprovação concedida, mesmo sem registros quanto a sua eficácia. Aliás, também não foram feitos testes em grande quantidade.

Já o imunizante da AstraZeneca/Oxford está sendo produzido no país. Dessa forma, uma empresa está fabricando cerca de 50 milhões de doses todo mês. Inclusive, a responsável é uma das maiores fabricantes do mundo nesse ramo.