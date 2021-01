Rede Vida promove nova balada com padre DJ e viraliza na web · .

O Padre DJ Zeton virou assunto novamente nas redes sociais ao surgir no programa Acredite, da Rede Vida, na última segunda-feira (11). O religioso apostou em uma música católica com uma pegada eletrônica para agitar a noite dos telespectadores. Ele contou ainda com a presença de Taisa Pelosi, a merchandete que viralizou na web após imitar a cantora Joelma.

“Essa aqui é do meu CD Balada Santa.Vamos lá dançar!”, animou ele durante a atração comandada pelo apresentador Dunga.

Não demorou muito que a nova performance do padre viralizasse. No Twitter, internautas se divertiram com a apresentação e comentaram que a emissora tem uma programação um tanto quanto diferente das demais do mesmo segmento.

“O padre DJ me obriga a voltar ao catolicismo”, escreveu o jornalista Rafael Monteiro na rede social. “Pós-pandemia não espero menos que um padre DJ”, comentou outra internauta identificada como Micaely.

O sacerdote já tinha feito uma apresentação no mês passado, quando promoveu uma live solidária para angariar fundos para o projeto Fazenda da Esperança –comunidade que ajuda na recuperação de pessoas alcoótras e viciadas em drogas. Na ocasião, ele mostrou todo seu talento com a picape e apostou em passinhos para agitar os demais religiosos que participavam da ação.

Confira algumas reações na web:

