Reforçado, Internacional faz trabalho tático mirando jogo contra Bragantino

O Internacional realizou na tarde desta nesta quinta-feira um trabalho tático pensando no próximo adversário, o Bragantino de Maurício Barbieri.

O técnico Abel Braga já pensa nesse confronto, e contará com o retorno do atacante Caio Vidal, de 20 anos, que se recuperou de um desconforto muscular.



Inter segue com a preparação para enfrentar o Bragantino (Foto: Divulgação/Internacional)

O Colorado é o líder da competição com 62 pontos, quatro a mais que o São Paulo, 2º colocado. A equipe vem de uma sequência de oito vitórias seguidas na competição.

O duelo contra o Bragantino será no domingo, às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.