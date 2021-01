Rei das comédias, criador de Big Bang Theory conquista feito inédito nos EUA · .

Chuck Lorre, criador de séries que se tornaram um fênomeno como The Big Bang Theory (2007-2019) e Two and a Half Men (2003-2015), atingiu uma marca história nos Estados Unidos com a estreia de sua nova produção, United States of Al, marcada para 1º de abril deste ano na rede CBS, a líder de audiência no país.

Com a nova série, o “rei das comédias” norte-americanas possui quatro atrações nos noites de quinta-feira da CBS, bloco reservado apenas para sitcoms. De acordo com o site Deadline, é a primeira vez que essa situação acontece em qualquer emissora dos EUA.

Além da novata, o bloco de comédias com meia hora de duração é composto por Young Sheldon (derivado de Big Bang Theory), Mom e B Positive. No total, Lorre conta com cinco produções duas na programação da emissora, com Bob Hearts Abshola fazendo parte da programação de segunda-feira.

Esta é a segunda marca história atingida pelo produtor em quase três meses. No final de 2020, ele igualou o recorde estebelicido por Norman Lear, lenda do humor americano, com seis séries de comédia em produção nos EUA. Além das cinco da CBS, Lorre ainda conta com O Método Kominsky, vencedora do Globo de Ouro, na Netflix.

United States of Al contará a história da amizade de Riley (Parker Young), um veterano do exército americano que luta para se reajustar à vida normal, e Al/Awalmir (Adhir Kalyan), um intérprete que trabalhava com o batalhão de Riley e decide ir para os Estados Unidos buscar uma nova chance.

Dean Norris (Breaking Bad), Elizabeth Alderfer (Desenrolados), Kelli Goss (The Ranch) e Farrah Mackenzie (Utopia) completam o elenco.