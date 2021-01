Reinvenção – Demandas do Mercado

Ações do mercado e fluxos diversos

Muitas novas ações surgem no mercado diariamente, sendo inclusive, uma exigência implícita essa nova maneira de viabilizar os negócios. No entanto, é possível que uma empresa tradicional se reinvente, não precisando assim abandonar a sua forma de atuação, buscando melhorias dentro do seu campo de atuação inicial.

Sendo essa uma forma de atualizar a sua demanda, oferta, e serviço ao cliente atual. Bem como pode se reestruturar no mercado.

Por isso, muitas ideias de negócios que são tidas como tradicionalistas podem ser viabilizadas através de implementações, que muitas vezes nem implicam em tantos fatores. Por exemplo, uma empresa pode melhorar seus fluxos através de um sistema inovador sem alterar exatamente o seu produto ou serviço.

Diferencial competitivo e inovação de demandas

Assim, se tornando um diferencial competitivo pela reinvenção dos seus processos e não exatamente porque está entregando um outro produto, ou criando algo que não existia no mercado.

Sendo assim, a inovação é uma maneira de atualizar um negócio sobre as demandas do mercado. Ao passo que, por muitas vezes, uma empresa pode atualizar a sua forma de atuação sem renunciar ao seu produto. Já que não são todos os produtos ou serviços que se encontram obsoletos, inclusive muitas opções tradicionais são totalmente viáveis ao mercado atual.

Comunicação interna e atualizações implícitas

Por isso, empresas que fizerem uso estratégico do marketing digital, ao passo que quebrarem barreiras na sua comunicação interna, se tornam facilmente um diferencial de mercado.

Uma vez que reinventam a própria maneira atuar criam motivação intangível. Porém, implícita ao atendimento das demandas atuais. Sendo assim, muitas vezes, a reinvenção pode ser somente uma questão de atualização, ao passo que também é uma forma de buscar melhorias contínuas.