Remo perde para Ypiranga e vê liderança ameaçada pelo rival Paysandu

Em partida válida pela 4ª rodada do grupo B da terceira divisão nacional, Ypiranga e Remo se enfrentaram neste domingo. Em partida disputada no Colosso da Lagoa, o Canarinho conseguiu os três pontos vencendo por 2 a 1.

Os visitantes começaram a partida com tudo e, logo aos quatro minutos, Lucas Siqueira colocou o Leão na frente do marcador. O Ypiranga chegou ao empate ainda na primeira etapa, aos 33 minutos, com Luis Eduardo cabeceando para o fundo da rede.

Já no segundo tempo, aos 29 minutos, Cristiano aproveitou a oportunidade que teve para anotar o segundo tento e dar a vitória para o Ypiranga.

Com a derrota, o Remo pode perder a liderança do grupo para o rival Paysandu. O Papão entra em campo nesta segunda-feira, contra o Londrina.

Santa Cruz 1 x 1 Ituano

Ainda neste domingo, mais cedo, Santa Cruz e Ituano entraram em campo pelo grupo A. Jogando no Arrudão, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1 e perderam a chance de assumir a liderança. Didira abriu o placar para o Santa e André Castro deixou o marcador igualado para o time de Itu.