Remo vence o Paysandu e garante vaga na Série B do Brasileiro

A noite deste domingo foi bem movimentada no Campeonato Brasileiro da Série C. O clássico entre Remo e Paysandu colocou fogo na disputa pelas duas vagas do grupo D para o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro.

O RE-PA foi muito disputado e com muita entrega pelos dois lados. Entretanto, terminou apenas 1 a 0 para o Remo. O gol foi marcado por Salatiel.

Com a vitória, o Leão precisou torcer para que o Londrina não ganhasse a partida que jogaria contra o Ypiranga-RS. Com isso feito, o Remo garantiria o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida, que poderia decidir a situação dos times, aconteceu no Estádio do Café, em Londrina. O time da casa saiu atrás logo no primeiro minuto de jogo em gol marcado por Zé Mário. No meio da primeira etapa, o time paranaense empatou com Adenílson. Depois disso, ninguém balançou as redes: 1 a 1.

Apesar de restar ainda uma rodada no grupo D, o Remo já tem garantido pelo menos o segundo lugar e está oficialmente de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a liderança com 10 pontos, três a mais do que o Paysandu. Já o Londrina aparece em terceiro, com seis, seguido pelo último colocado da chave, Ypiranga-RS, com quatro.

Na rodada final, o Papão enfrenta o clube gaúcho, precisando da vitória para não depender do resultado do Londrina contra o Remo.