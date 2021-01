Renata Fan comemora liderança do Internacional: ‘De volta ao lugar que deveria ter ficado’

Durante o “Jogo Aberto” desta quinta, a apresentadora e torcedora do Internacional Renata Fan comemorou a goleada do seu time sobre o São Paulo, vitória que botou o Inter na liderança do Brasileirão. Renata Fan iniciou o programa em cima de uma cadeira elevada e agradecendo o trabalho do técnico Abel Braga.

– Voltei ao topo, Brasil. Estou de volta na primeira posição da tabela, e estou de volta ao lugar que deveria ter ficado a competição inteira. Isso tudo graças a este senhor chamado Abel Braga. O homem que já me deu a América e o mundo. O homem que agora está me dando vitórias e também goleadas – comemorou a apresentadora.

– O São Paulo não teve uma postura de um time que estava na liderança e também não teve o comportamento adequado de quem gostaria de reverter os últimos resultados. O São Paulo não conseguiu se impor na partida e graças ao desempenho do Inter, que jogou como Coudet e não como estávamos acostumados com Abel Braga – completou Renata Fan.

O Internacional, agora líder do Brasileirão, volta a jogar contra o Grêmio no domingo.