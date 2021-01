Renata Ruel analisa todos os lances polêmicos decreta 100% de acerto do VAR na Libertadores

Um duelo de tirar o fôlego e recheado de polêmicas até o último minuto. O Palmeiras se classificou para a final da Libertadores, mas precisou contar com a ajuda do VAR em três lances no segundo tempo da derrota para o River Plate. O ESPN.com.br, então, convocou a comentarista de arbitragem Renata Ruel para comentar todos os lances. E ela cravou: houve 100% acerto.

Veja a análise de cada lance:

O gol anulado

Logo no início do segundo tempo, o River Plate anotou o terceiro gol que levaria a definição da vaga para os pênaltis. Montiel apareceu completamente livre para completar cruzamento e estufar as redes. O VAR, porém, achou um impedimento no começo da jogada, quando o River recuperar a bola dentro da área do Palmeiras.

“O VAR tem que analisar todo o gol, todo o lance que antecede ao gol. E ele detectou um impedimento. A bola desvia no jogador do Palmeiras, mas isso não habilita o jogador que está impedido. A infração tem que ser marcada”, explica Renata Ruel.

O 1º pênalti não marcado

Aos 29 minutos, outra polêmica. Matías Suárez caiu em lance com Alan Empereur na área. O juiz marcou o pênalti, mas o VAR chamou para a revisão e a penalidade acabou cancelada.

“O jogador do Palmeiras apoia o pé no chão, tem um contato que não é faltoso, é um contato de jogo. O jogador do River se projeta e cai. Para mim, nada a marcar”, diz Renata.

O 2º pênalti marcado

Já em um dos últimos lances da partida, é a vez de Borré cair na área após contato de Kuscevic. O árbitro não marca o pênalti, mas é chamado para rever o lance. No fim, porém, um impedimento é marcado antes do contato entre os atletas.

“Havia impedimento na jogada. O jogador que está em posição irregular, disputa a bola. É impedimento claro”, analisa Renata.