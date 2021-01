Renata Sorrah será vilã e chefe de rede de prostituição em Verdades Secretas 2 · .

Renata Sorrah entrará para o elenco de Verdades Secretas 2 com a promessa de interpretar mais uma grande vilã em sua carreira. Na continuação da história de Walcyr Carrasco, ela será a nova chefe da rede de prostituição de modelos, na qual Angel (Camila Queiroz) se envolverá novamente.

De acordo com o jornal Extra, a personagem Fanny (Marieta Severo), que foi a chefe da agência que estimulava o “book rosa” na primeira versão de Verdades Secretas, em 2015, morrerá logo no início da nova trama.

Isso explicará a ausência de Marieta nesta nova temporada e a entrada de Renata. A personagem dela, cujo nome ainda não foi divulgado, também se envolverá com Anthony (Reynaldo Gianecchini) e infernizará a vida dele.

Verdades Secretas 2 tem previsão de estreia no Globoplay no segundo semestre, com cerca de 50 episódios. As gravações estão previstas para começarem em março deste ano.

Na nova temporada, Angel estará numa situação bem complicada. A história se passa alguns anos após o fim da novela, e a modelo já será viúva, mãe de uma criança pequena e doente e estará sem dinheiro.

Com uma mão na frente e outra atrás, ela voltará não só para as passarelas, mas também oferecerá os seus préstimos novamente em um book rosa.

A protagonista de Camila Queiroz ainda precisará lidar com a sede de vingança de Giovanna (Agatha Moreira), que gastará todas as suas energias para provar que a jovem assassinou Alex (Rodrigo Lombardi) a sangue frio. A filha do empresário vai contratar o detetive Cristiano (Romulo Estrela) para investigar o crime, mas o rapaz acabará aos pés de Angel.