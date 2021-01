Renato Cajá faz golaço, Juventude vence o Guarani em Campinas e volta à Série A após 14 anos

Fim de papo na Série B que começou em 2020 e terminou em 2021. Nesta sexta-feira (29), foi disputada a 38ª rodada da segunda divisão. Em jogo, o título, disputado por América-MG e Chapecoense, e a última vaga na Série A do Brasileirão, sendo disputada por Juventude, CSA e Avaí.

Na briga pela taça da segundona, Coelho e Verdão do Oeste estavam empatados em pontos, com vantagem para a equipe mineira no saldo de gols. Em casa, o América-MG venceu o Avaí por 2 a 1, enquanto a Chapecoense venceu o Confiança, na Arena Condá, por 3 a 1. Desta forma, os catarinenses ficaram com o título.

Na briga pela última vaga, o Juventude se manteve no G-4, venceu o Guarani no Brinco de Ouro com golaço de Renato Cajá e carimbou a última vaga na Série A. Os concorrentes do Papo eram Avaí e CSA. O Leão da Ressacada foi derrotado pelo América-MG, no Independência, por 2 a 1, enquanto o Azulão do Mutange empatou por 1 a 1 com o Náutico, nos Aflitos.

Dessa forma, o Juventude carimbou o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2021. O acesso vem 14 anos após a última participação do Jaconero na elite do futebol brasileiro.

Jogadores do Juventude comemorando gol marcado contra o Guarani pela Série B Denny Cesare/Código19/Gazeta Press

O rebaixamento já estava decidido desde a rodada 37. Jogarão a Série C em 2021: Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste. Já em 2021, Remo, Brusque, Londrina e Vila Nova-GO jogarão a Série B.

Classificados à Série A: América-MG, Chapecoense, Juventude e Cuiabá

Rebaixados à Série C: Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste

Veja abaixo os resultados da 38ª rodada da Série B:

Figueirense 2 x 7 Ponte Preta

Sampaio Corrêa 1 x 0 Oeste

CRB 4 x 1 Cuiabá

Botafogo-SP 0 x 1 Operário-PR

América-MG 2 x 1 Avaí

Chapecoense 2 x 1 Confiança

Guarani 0 x 1 Juventude

Paraná 0 x 0 Cruzeiro

Brasil de Pelotas 0 x 1 Vitória

Náutico 1 x 1 CSA

