Renato confirma que presidente vetou ‘garotos’ do Grêmio contra o Flamengo: ‘Sou funcionário e obedeci’

Instantes após a derrota de virada para o rival Internacional no último domingo (24), Renato Portaluppi afirmou que colocaria em campo o chamado time de transição do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro, para voltar atenções à final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.

Isso aconteceria já na última quinta-feira, quando o Imortal acabou derrotado por 4 a 2 pelo Flamengo em Porto Alegre. Para colocar ‘os garotos’ em campo, o treinador precisaria da aprovação de Romildo Bolzan Jr, presidente do clube.

A ideia foi vetada, e o treinador mandou a campo os titulares no Brasileirão.

“O Grêmio sempre joga com seriedade, busca vitorias independente da competição, do adversário. Mas vou ser sincero: depois do que vi no domingo, o presidente me convenceu. Por mim jogariam os garotos. Se o Grêmio tivesse vencido o Gre-Nal, se tivessem dado aquele pênalti a favor do Grêmio, estaria bonito na briga pelo campeonato brasileiro”, disse o treinador em entrevista após a partida, se referindo ao pênalti marcado a favor do Colorado nos minutos finais, e também à reclamação de uma outra penalidade não assinalada em Ferreirinha, para o Tricolor.

“Aquilo me chateou bastante. O presidente me convenceu a não colocar os garotos no jogo. Quem manda no clube é o presidente. Sou funcionário e obedeci. Mas falei para ele, minha opinião não muda. Por mim jogariam os garotos pelo que aconteceu no domingo”.

No decorrer desta semana, Romildo Bolzan Jr. declarou à Rádio Gaúcha que ‘o planejamento não será alterado para a reta final do Brasileirão’, e que o Grêmio iria disputar a reta final da competição ‘com o que tem de melhor’.

Após as derrotas para Internacional e Flamengo, o Grêmio está agora na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e já não tem rodadas atrasadas. A equipe volta a campo no próximo domingo (31), diante do Coritiba, no Couto Pereira.