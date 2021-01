Renato Gaúcho ataca Inter e Galhardo após sofrer derrota para o Flamengo

Após ser derrotado pelo Flamengo, nesta quinta-feira, por 4 a 2, Renato Gaúcho compareceu à sala de imprensa da Arena para conceder coletiva de imprensa e deixou claro que o seu humor estava longe de ser considerado bom.

Ainda com a derrota para o Internacional na cabeça, Portaluppi disparou contra a atitude de Thiago Galhardo, que supostamente provocou o Flamengo, cobrou a imprensa e afirmou que “nunca vai ajudar o Inter”.

– Vocês têm que cobrar daquele jogador do Internacional, não vou falar quem, vocês sabem, aquele que fez sinal de ‘”cheirinho” faltando 6 rodadas. Ninguém cobrou dele. Cheirinho de título? Se algum jogador do Grêmio faz isso, cai o mundo – declarou, antes de completar:

– O presidente me convenceu a não colocar os garotos. Mas o que aconteceu no fim de semana me chateou bastante. Mas, enquanto eu estiver aqui, o Inter nunca vai ter a nossa ajuda.

Com 51 pontos, o Grêmio fecha a rodada na 6ª colocação. No domingo, o adversário é o Coritiba, no Couto Pereira.