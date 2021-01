Renato Gaúcho entende que Grêmio merecia vitória e destaca melhora no segundo tempo

Após o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Grêmio, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva. Apesar do grande domínio do Verdão na maior parte do jogo, o treinador entende que o Tricolor merecia sair do Allianz Parque com os três pontos, e destacou a melhora da equipe no segundo tempo.

“Nós demoramos um pouco para entrar no jogo. O Palmeiras começou bem a partida, demoramos para nos achar, e eles tiveram oportunidades. No intervalo, corrigi algumas coisas e aí fomos melhores e tivemos nossas oportunidades. Foram dois tempos distintos. Merecíamos a vitória, pelo segundo tempo. Os próximos jogos vão definir o que o Grêmio busca, o importante é que encostamos mais um ponto no líder e estamos vivos no Brasileirão”, comentou.

O jogo desta sexta-feira teve um caráter especial. As duas equipes farão a final da Copa do Brasil, o que aumentou a expectativa em torno do encontro pelo Brasileirão. A data da partida ainda depende do desempenho do Palmeiras na Libertadores. Se o clube paulista for campeão da competição continental, as finais serão disputadas no fim de fevereiro e início de março.