Renato Gaúcho ou Rogério Ceni? Washington aponta qual dos dois está mais preparado para a seleção

Para muitas pessoas, Renato Gaúcho e Rogério Ceni são os treinadores brasileiros que apontam como potenciais substitutos de Tite na seleção brasileira nos próximos anos. Nesta quinta-feira (28), os dois fazem duelo direto com Grêmio e Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão.

Mesmo que os dois nomes sejam criticados por seus resultados mais recentes, seus currículos colocam os dois na ‘disputa’ dos analistas pela posição. Mas, para uma pessoa que conhece bem os dois nomes, um se mostra mais preparado para o cargo.

Companheiro de Ceni no São Paulo entre 2009 e 2010 e treinado por Renato no Fluminense de 2008, Washington Coração Valente elogiou os dois nomes, em entrevista recente ao ESPN.com.br, mas colocou o comandante do Tricolor gaúcho um pouco a frente de seu ex-colega.

“Acredito que ele (Rogério) vai ser logo, no futuro, o treinador da seleção. Hoje, digamos que o Tite saia da seleção. Lógico, ele está indo muito bem e vou torcer muito para o Tite”, disse.

“Mas, digamos que ele saia, eu diria que o Renato está na frente do Rogério hoje. Até pelos anos de carreira e os títulos que conquistou. Mas acredito que o Rogério tenha capacidade de ser o treinador da seleção, sim”, completou.

Rogério chegou ao Flamengo com muito prestígio depois do bom trabalho feito a frente do Fortaleza, mas os resultados recentes passaram a gerar forte pressão e críticas ao seu trabalho pela torcida e alguns dirigentes.

Renato, por sua vez, tem o trabalho mais longevo da primeira divisão nacional, comandado o Grêmio desde setembro de 2016, e é colocado por muitos como o sucessor no comando da seleção desde a conquista da Copa Libertadores de 2017.