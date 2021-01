Renato rasga elogios a Abel Braga e revela tristeza por críticas ao treinador do Inter: ‘Falta de respeito’

Nesta quarta-feira (20), o Grêmio recebeu o Atlético-MG, na Arena, e empatou por 1 a 1. O Tricolor saiu atrás e buscou o empate no fim da partida, com gol de Éverton. E, mesmo com o resultado de igualdade, Renato Gaúcho gostou do que viu.

Em entrevista coletiva, o técnico do clube gaúcho afirmou que o Grêmio está muito bem, tirou o peso em cima do clássico contra o Internacional no final de semana e destacou que ‘se melhorar, atrapalha’.

“Se melhorar (para domingo), vai atrapalhar. Nós estamos muito bem. Vocês estão falando a semana toda de Gre-Nal. O Grêmio não jogou hoje? O Inter não joga em São Paulo? Se um treinador começa a falar na segunda do Gre-Nal, vocês vão criticar. O Gre-Nal não é o fim do mundo, é um jogo de três pontos”.

No clássico gaúcho, Renato Gaúcho irá reencontrar Abel Braga. Em relação ao treinador do rival, o comandante do Grêmio rasgou elogios e comentou as críticas excessivas que recebeu ao chegar no Inter.

“Em primeiro lugar, vai ser uma satisfação enorme encontrar o Abel, é um grande amigo, a gente se encontrava bastante no Rio. Fiquei muito triste por ele, liguei para ele, no momento que ele chegou em Porto Alegre, muitas críticas a ele. Clube que ele foi campeão do mundo, da Libertadores. Eu não tenho nada a ver com o Internacional, o Abel é meu amigo, acho que tiveram muitas críticas excessivas a ele, falta de respeito, inclusive. Vai ser uma satisfação muito grande. Fico muito feliz pelo sucesso, mesmo sendo nosso maior rival, mas eu torço muito pelo Abel. Até porque, está aí para bater uma marca”.

O Gre-Nal será disputado no domingo, às 16h, no Beira-Rio. O Grêmio está na sexta colocação, com 51 pontos conquistados.