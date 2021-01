Renato revela conversa ‘olho no olho’ com Pepê sobre possível saída do atacante antes de final da Copa do Brasil

Perto de mais uma decisão de Copa do Brasil em sua história, o Grêmio parece ter se livrado de uma dor de cabeça pelo menos para as próximas semanas: a possibilidade de perder Pepê.

O atacante tem recebido um forte assédio do Porto, de Portugal, e chegou a receber uma oferta para deixar o Imortal nos últimos dias, perdendo assim as finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras.

Na coletiva de imprensa realizada com os treinadores Abel Ferreira e Renato Portaluppi após o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, o comandante do time gaúcho revelou que conversou com o atacante, que deve mesmo permanecer para a grande final e ir em um outro momento para a Europa.

É válido destacar que a janela no país europeu fecha no dia 4 de fevereiro, antes das finais, que estão previamente marcadas para os dias 11 e 17 de fevereiro.

“O sonho de todo atleta é estar na Europa. Tive umas conversas com o Pepê recentemente e falei para ele que a hora vai chegar. Essas ofertas que chegam da Europa mudam a cabeça do atleta, falei que se ele sair com o título, sairá muito mais valorizado. Importante que ele está com a cabeça no Grêmio. Amanhã ou depois ele vai realizar o sonho dele e jogar na Europa”, disse o treinador.

Titular absoluto da equipe de Renato Portaluppi, Pepê é um dos principais atacantes do Grêmio, com 14 gols em 48 partidas na temporada.