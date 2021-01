Renault revela o protótipo de carro para uso compartilhado EZ-1

A montadora Renault apresentou nesta quinta-feira (14) uma nova submarca de carros voltados para serviços de mobilidade e e ecossistemas abertos de uso, além de promover a sustentabilidade em termos de consumo de energia. É a Mobilize, que já teve o primeiro protótipo revelado.

O modelo é chamado de EZ-1 Prototype e tem um formato compacto e pouco convencional. Ele tem espaço para dois ocupantes, laterais transparentes e um foco em uso compartilhado.

Ou seja, você não adquire o automóvel em si, mas pode desbloquear um deles para uso nas ruas a partir de um aplicativo para celular, pagando somente pelo trajeto realizado — um funcionamento parecido com o aluguel de bicicletas e patinetes elétricos.

O desbloqueio do veículo não exige o uso de chaves.Fonte: Renault

O EZ-1 é totalmente elétrico, com zero emissão de carbono, e tem um sistema de troca de bateria inovador e ainda mais econômico. A fabricação do modelo é feita com 50% de materiais reciclados, sendo que quase toda a estrutura pode ser reciclada para usos futuros.

O visual do modelo pode ser alterado em um eventual lançamento ao público.Fonte: Renault

Por se tratar de um protótipo, o EZ-1 não deve ser lançado comercialmente e pode passar por alterações em visual e funcionamento até se transformar em um modelo de fato colocado nas ruas pela Renault, por enquanto sem qualquer previsão. Novos projetos da submarca Mobilize podem ser revelados em breve.