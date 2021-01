Renegociação de R$ 40 mi em dívidas por WhatsApp

Uma ferramenta do Banco do Brasil (BB) conseguiu recuperar até agora R$ 40 milhões pelo WhatsApp, informou a própria instituição financeira. Isso aconteceu por meio de renegociações por meio do assistente virtual que está funcionando desde agosto para os clientes do Banco do Brasil.

O atendimento é feito por uma espécie de de robô virtual programa para oferecer opções de acordo com as respostas dos clientes. Por esse atendimento, a renegociação é feita totalmente digital, sem a necessidade de um atendente. Apenas de programadores para desenvolverem os agentes virtuais. A iniciativa é inédita no sistema financeiro do Brasil.

O Banco do Brasil ainda estima que nesses quatro meses foram cerca de 4,5 mil acordos de clientes pessoas físicas foram fechados exclusivamente por este canal, que funciona pela WhatsApp. As mulheres entre 18 e 29 anos lideram o uso da tecnologia.

Com base em programação, o assistente virtual tem informação sobre a dívida e ofertas disponíveis para cada cliente. O processo todo de renegociação pode ser fechado diretamente com o agente virtual, porém também há opção de falar com o atendente.

As opções disponíveis para renegociação podem ser as mesmas. É indicado apenas quando exista alguma dúvida ou problema com o valor devido. Importante destacar que a dívida nunca será igual ao valor inicial, pois há acúmulo de juros, que ficam cada vez mais altos com os dias e meses.

Quem pode pedir a renegociação?

Qualquer cliente do Banco do Brasil. Para isso basta apenas entrar em contato com o número (61) 4004-0001 – WhatsApp da instituição financeira.

É possível conversar com assistente e, se desejar, enviar diretamente a palavra #renegocie – isso te dará mais informações sobre as opções disponíveis para você.

Até o momento é possível renegociar dívidas de até R$ 1 milhão, sendo que, de acordo com o Banco do Brasil, podem ser concluídas, em média, em até 4 minutos com o agente virtual. Isso porque não é necessário ficar aguardando o a atende, como seria possível caso a renegociação fosse realizada pelo telefone.

Para que a funcionalidade seja utilizada, é necessário que o cliente esteja com o seu dispositivo móvel liberado para transações pelo WhatsApp. Os boletos referem a renegociação serão enviados diretamente pelo WhatsApp.

O que pode te auxiliar ainda mais, já que não é comum perdemos diversos e-mails. Outas funcionalidades disponíveis pelo agente virtual são o cancelamento de acordo realizado, a emissão de segunda via de boleto de renegociação e a liquidação antecipada de acordos