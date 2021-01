Renner abre matrículas para programa de trainee 2021

A Lojas Renner está com as inscrições para o programa de trainee de gerência de loja 2021 abertas. A maior varejista de moda busca profissionais que saibam lidar e encantar clientes e estejam dispostos a viver o dia a dia do negócio na prática, colocando a mão.

Com duração de 12 meses, o programa visa desenvolver as habilidades dos selecionados e prepará-los para atuarem como gerentes de loja na Renner. Para tanto, os trainees terão a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico e participar de projetos desafiadores que contribuem tanto para negócio quanto para as suas carreiras. Durante o período, os contratados participarão, ainda, de treinamentos específicos e contarão com uma mentoria.

Serão aceitos profissionais de todos os cursos de bacharelado e licenciatura, formados entre julho de 2015 e dezembro de 2020.

Para concorrer às oportunidades, no entanto, é importante ter conhecimento a partir do nível intermediário em inglês, disponibilidade para mudança para qualquer região do Brasil e da América Latina após o término do programa, além de identificação com moda e varejo. Disponibilidade para trabalhar 44 horas semanais também é um dos pré-requisitos.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar diretamente no site do programa até o dia 31 de janeiro.

Os inscritos, em um primeiro momento, por uma avaliação de pré-requisitos. O processo seletivo prevê, ainda, que os candidatos seham submetidos a teste de inglês, mindmatch, entrevista gravada, além de experiência renner e entrevistas finais. A previsão é de que os trainees iniciem o programa em abril de 2021.

Embora não tenha divulgado o valor da remuneração, a empresa oferece benefícios exclusivos, como são vale transporte, refeitório no local, plano de saúde e participação nos lucros.

Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e encontre a vaga de emprego, trainee ou estágio ideal para começar o seu ano com pé direito.