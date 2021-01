Rentería deve sair do Botafogo após o Campeonato Brasileiro

O Botafogo ainda luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No entanto, a diretoria já começou a planejar a próxima temporada.

Alguns jogadores não devem permanecer. O volante Rentería é um desses casos.



Rentería deve deixar o Botafogo após o Brasileirão (Foto: Divulgação/Botafogo)

O colombiano tem contrato longo, mas existe uma cláusula de rescisão sem multa após o Campeonato Brasileiro. O Botafogo deve exercer a opção para diminuir os custos com o elenco.

Rentería chegou ao Botafogo após pedido de Paulo Autuori. O volante teve algumas chances com a camisa alvinegra, mas não uma sequência entre os titulares.

Desde a saída de Paulo Autuori, Rentería tem perdido cada vez mais espaço no elenco. O colombiano chegou a ser cogitado no clássico contra o Vasco, mas viu Eduardo Barroca optar por Romildo.