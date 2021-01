Repórter da Globo ‘falta’ em transmissão de despedida e é homenageado · .

Repórter esportivo da Globo, Anselmo Caparica faria sua despedida profissional de um jogo de futebol nesta segunda-feira (25). Ele, que passará para o jornalismo cotidiano dentro da própria emissora, estava escalado para o confronto Corinthians x Red Bull Bragantino no Premiere, mas precisou ser substituído por conta do nascimento do terceiro filho. O repórter recebeu uma homenagem de Everaldo Marques ao vivo.

“O Anselmo Caparica, que estava originalmente designado para ser o repórter da transmissão, está fora hoje por um motivo muito especial: pode estar chegando o Antônio, o terceiro filho do Anselmo Caparica e da Paloma Fukusig, nossa companheira aqui do Esporte da Globo”, explicou o narrador.

Na sequência, Marques disse que Caparica estava deixando a equipe esportiva da Globo, mas que não era por uma troca de emissora. Após o início da quarentena, em março, ele passou a atuar também no “jornalismo geral”, em telejornais como o SP1.

“O Caparica está mudando o rumo de sua carreira dentro do Grupo Globo. A partir de amanhã [26], ele faz parte do jornalismo cotidiano, do jornalismo que a gente chama de geral, no SPTV aqui em São Paulo”, avisou Evê.

“Ele estaria se despedindo do Esporte nessa transmissão, a cegonha atravessou os planos e ele está agora ao lado da Paloma aguardando a chegada do Antônio, que pode acontecer nas próximas horas. Fica aqui o nosso abraço ao Anselmo Caparica, que tem dez anos de Esporte aqui na Globo, desde o Passaporte SporTV. Um beijo, parabéns!”, homenageou o narrador.

Caparica compartilhou o vídeo no Twitter. “Hoje seria a minha última transmissão no Esporte da Globo. Mal sabia que o destino preparava uma emoção muito maior: a chegada do meu terceiro filho, o Antônio. Não rolou a última transmissão, mas teve essa linda mensagem do Everaldo”, escreveu.

Nos comentários, amigos do Esporte, como Felipe Andreoli e Ana Thaís Matos, mandaram felicitações para o repórter pelo momento. Veja o post abaixo:

