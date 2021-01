Repórter da Globo pede demissão três meses após virar apresentador · .

Marcelo Poli não faz mais parte do time de repórteres da Globo. O jornalista pediu demissão três meses depois de entrar para o rodízio de apresentadores do tempo e do Radar SP no Bom Dia SP. Ele estava na fila da apresentação de telejornais desde o começo de 2019, quando começou a fazer pilotos. Poli ainda não revela para onde vai, apenas que será uma guinada para o mercado corporativo. Segundo fontes, vai trabalhar na comunicação de um grande banco.

Após a saída de Glória Vanique, no fim de outubro de 2020, a Globo colocou Sabina Simonato como sua substituta, e Poli seria o próximo da lista. Um mês depois, a jornalista anunciou sua gravidez e precisou ser afastada.

Foi a vez de o jornalista assumir o posto no estúdio. Entretanto, ele não era uma unanimidade, e a Globo transformou a vaga em um espaço para que vários funcionários da casa fizessem testes. Desde então, Poli revezou a função com Cinthia Toledo e Luiza Vaz.

Ao ., o jornalista confirmou que passou por um período de testes de apresentação nos bastidores da Globo, mas negou que a emissora tenha frustrado os seus planos com o esquema de rodízio.

“Eu fiz pilotos para a previsão do tempo no início de 2019. Fui aprovado, mas acabei não entrando imediatamente na grade da escala de apresentação. O tempo passou e uma nova oportunidade no estúdio surgiu neste ano, desta vez, no Radar. Lá na Globo tem bastante gente talentosa, e acho bacana dar chance para todos neste rodízio. Lá, eu consegui cumprir todos os desafios que apareceram e estou muito orgulhoso e grato por isso”, afirmou.

Poli adiantou que não está indo para nenhuma concorrente da Globo, mas ainda não dá detalhes de seu futuro. “A escolha pela saída foi minha e, agora, a pauta é fora das telinhas. Estou indo para a área corporativa. Mas não posso dizer muito agora”, disse ele, que atualizou sua biografia no Instagram com a definição: “Jornalista especializado em economia. Treinamentos corporativos – media training e gestão de crise”.

O anúncio da demissão foi feito nas redes sociais. Marcelo publicou uma selfie em que aparece sorridente diante de uma multidão durante cobertura do Carnaval e enalteceu sua passagem pela emissora. “Acho que não tenho foto melhor que essa para uma despedida. Foram seis anos maravilhosos de TV Globo. Um tempo feliz, em que conheci muita gente incrível, na redação e na rua. Um sonho realizado. É só gratidão por tantos trabalhos e tanto aprendizado”, escreveu.

O profissional aproveitou a postagem para agradecer os colegas de emissora e os fãs que conquistou ao longo de sua passagem pela Globo. “Amigos da redação, daqui do Insta, desse mundão, meu muito obrigado por tanto carinho, pelos conselhos, pelos cafés, pelas risadas. Estou levando cada um de vocês aqui no coração.”

“Agora, eu escolhi um outro caminho para me desafiar. Desta vez, fora das telinhas. Estou muito feliz, animado e renovado! A gente se vê, pessoal. Um beijo no coração de vocês”, encerrou.