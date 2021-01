Reservas dão conta do recado, Palmeiras vence o Sport fora e se mantém no G6 do Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Sport fora de casa pelo placar “magro” de 1 a 0, na noite desse sábado (9), pela 29ª rodada do Brasileirão. Willian marcou o único gol do confronto, aos 27 do primeiro tempo, em uma jogada construída por Gabriel Veron pela direita.

Poupando titulares para a semifinal da Libertadores, o Alviverde jogou com um time praticamente reserva – dos atletas que começaram a partida contra o River, na quarta passada, apenas Weverton foi titular hoje.

Mesmo jogando na Ilha do Retiro, o Leão viu o Palmeiras dominar a partida, principalmente no segundo tempo, e levar os três pontos pra casa. Com o resultado, o Verdão chegou aos 47 pontos e conseguiu se manter na 6ª colocação da Série A, não podendo ser ultrapassado nessa rodada. Já o time do Recife, com a derrota, continua na 14ª posição, apenas quatro pontos a mais que o primeiro colocado da zona do rebaixamento, Bahia.



PALMEIRAS SEGUE NO G6! CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO

Começo de jogo equilibrado

​

Sport e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo de equilíbrio. Raphael Veiga cruzou e Breno Lopes cabeceou fraco para o gol, na primeira chegada do Palmeiras, aos 4 minutos.

Logo depois, a resposta do Sport. No primeiro escanteio da partida, aos sete minutos, Thiago Neves cruzou e Rafael Thyere não conseguiu pegar em cheio na bola, que saiu pela linha de fundo. O duelo seguiu equilibrado até os 20 minutos, quando o Palmeiras assumiu o controle e pressionou o Sport.

Primeiro gol do Palmeiras

Até que, aos 27 do primeiro tempo, após bola lançada à frente, Gabriel Veron cruzou pela ponta direita e achou Willian Bigode, que ajeitou para a perna boa, dentro da área, e abriu o placar para o time visitante.

Mesmo com o gol sofrido, o Leão não desistiu e revidou, minutos depois, com uma bomba de Thiago Neves em cima de Weverton.

Palmeiras domina o segundo tempo

​

No intervalo, o treinador Jair Ventura colocou Jonatan Gomez no lugar de Raul Prata, e Abel Ferreira trocou Gabriel Veron por Gabriel Menino. Com a entrada, o Alviverde conseguiu recomeçar a partida de forma imponente, criando chances através dos cruzamentos de Gabriel Menino.

Aos 12 minutos, Raphael Veiga sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído por Patrick de Paula. Abel aproveitou para poupar Zé Rafael, e também sacou o meia do time, colocando mais um zagueiro, Alan Empereur.

Mesmo com uma formação mais defensiva, o time visitante não perdeu o domínio do confronto, obrigando Jair Ventura a mexer no time. O comandante do Sport sacou Júnior Tavares e Marquinhos, para colocar Sander e Hernane.

Aos 25 da etapa final, Danilo entrou no lugar de Lucas Esteves (Palmeiras), e Ricardinho entrou no lugar de Betinho (Sport).

Minutos finais movimentados

Da segunda metade pra frente, o Palmeiras jogou no contra-ataque do Sport e perdeu boas chances de ampliar, com Patrick de Paula, Breno Lopes e Willian. Luan Polli teve que trabalhar bastante.

O Sport aproveitou o recuo do adversário nos minutos finais e foi pra cima, em busca do empate. Já nos acréscimos, em um lance duvidoso, a bola bateu na mão do atacante Rony, dentro da área palmeirense, e o árbitro marcou pênalti. Após consulta de VAR, a marcação foi anulada.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 PALMEIRAS

Data: 09 de Janeiro de 2021

Horário: 19h00 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

GOLS – Palmeiras – Willian (27’/1ºT)

CARTÕES AMARELOS – Sport: Rafael Thyere (38’/1ºT), Thiago Neves (9’/2ºT), Marcão (30’/2ºT) Palmeiras: Lucas Lima (32’/1ºT), Gabriel Menino (20’/2ºT), Kuscevic (38’/2ºT)

SPORT

Luan Polli; Patrick, Adryelson, Rafael Thyere, Júnior Tavares (Sander 17’/2ºT); Raul Prata (Jonatan Gomez), Marcão (Ewerthon 40’/2ºT) e Betinho (Ricardinho 24’/2ºT); Thiago Neves, Marquinhos (Hernane 17’/2ºT) e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS

Weverton, Emerson Santos, Kuscevic, Luan e Esteves; Zé Rafael (Patrick de Paula 12’/2ºT), Raphael Veiga (Alan Empereur 12’/2ºT), Lucas Lima (Rony 23’/2ºT) e Breno Lopes; (Emerson Santos 32’/2ºT) Gabriel Veron (Gabriel Menino/intervalo) e Willian. Técnico: Abel Ferreira.