Resident Evil 4 Remake: Capcom teria assumido a produção do jogo

Resident Evil 4 Remake ainda não foi anunciado oficialmente, mas rumores dizem que nos bastidores o clima não é nada bom. Segundo o site Videogames Chronicle, a Capcom assumiu o desenvolvimento do jogo, deixando o estúdio M2 com uma parcela reduzida na produção. O motivo seriam divergências entre as empresas.

VGC reports that M-Two’s (Resident Evil 3 Remake) role in the development of Resident Evil 4 Remake has been “significantly reduced”; Capcom Division 1 has taken over the projecthttps://t.co/Av1rxjIJKx pic.twitter.com/0OgHKai5NZ — Nibel (@Nibellion) January 22, 2021

O estúdio M2, embora tenha participado no desenvolvimento de Resident Evil 3 Remake, foi contratado justamente para produzir Resident Evil 4 Remake. Entretanto, segundo fontes do site, divergências entre o trabalho que o estúdio estava fazendo e a equipe de produção da Capcom fizeram com que a empresa retirasse boa parte desse desenvolvimento para a Division 1 – principal produtora da empresa e responsável por Resident Evil 2 Remake.

Segundo fontes, Resident Evil 4 Remake agora está em desenvolvimento pela Capcom Division 1Fonte: Microsoft

Segundo fontes ouvidas pelo VGC, depois de uma revisão no projeto, foi analisado que a M2 gostaria de fazer um remake muito fiel ao de 2004 para evitar às críticas que receberam em Resident Evil 3 Remake, que teve mudanças drásticas que desagradaram aos fãs. Ou seja, um jogo praticamente igual ao original. Já a Capcom deseja que Resident Evil 4 Remake tenha uma trama apenas inspirada no original, mas com novos elementos e rumos, como o que foi apresentado em Resident Evil 2 Remake.

Ainda segundo essas fontes, por conta disso, o desenvolvimento de RE 4 foi reiniciado e agora só será lançado em 2023. Vale lembrar que, até presente data, a Capcom não anunciou ou confirmou o desenvolvimento do jogo.