Resident Evil Village: Lady Dimitrescu conquista internet em novo cosplay

Resident Evil Village ganhou as atenções de diversos jogadores ao redor do globo, incluindo nessa lista a cosplayer Quinney Blaque, que decidiu usar seu talento para dar vida à Lady Dimitrescu.

Como é possível ver abaixo, ela conseguir trazer a personagem ao mundo real obedecendo diversos detalhes vistos não apenas nas vestimentas da vampira, mas também nas suas expressões e outros pormenores.

You knew I was gonna do it ???? RE8 Vampire MILF Lady Dimitrescu will have spicy pics and a video dropping later this week on OnlyFans! ??link in bio?? #ResidentEvilVillage #ResidentEvil #LadyDimitrescu pic.twitter.com/JNhFdV4jkK

— Quinnley Blaque ?? (@Quinnley_Cos) January 25, 2021