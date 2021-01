Resident Evil Village: PSN oferece avatares gratuitos no PS4 e PS5

Afim de promover o showcase de Resident Evil: Village na próxima semana, a Capcom e a PSN estão presenteando os fãs das Américas com um avatar gratuito do game, que pode ser resgatado tanto no PS4 quanto no PS5.

O avatar é da vilã que aparece no novo teaser de gameplay divulgado na última quinta-feira (14). O item pode ser resgatado por qualquer usuário da PSN (exceto os da Europa e Ásia). O código é o seguinte: LEJH-M8N9-E5XF.

Avatar da nova vilã de RE: Village (Fonte: Capcom / Reprodução)

Resident Evil Village terá o seu primeiro gameplay oficial revelado durante um showcase na semana que vem — no dia 21 de janeiro das 19h às 20h, horário de Brasília. A Capcom também colocou no ar um site especial que menciona um misterioso beta fechado para comemorar o aniversário de 25 anos da franquia.

O novo game de Resident Evil continua sem data exata de lançamento (que pode ser anunciada na semana que vem durante o showcase), mas será lançado ainda em 2021 para PC, PS4/PS5 e Xbox One/Series X e S.

