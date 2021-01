Resident Evil Village terá edição com casaco de Chris Redfield

Resident Evil Village será lançado no dia 7 de maio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC via Steam. E, assim como praticamente todos os jogos da franquia, ele terá edições de colecionador, mas, no Japão, haverá uma mais que especial: uma edição que dá um casaco em tamanho real de Chris Redfield.

Entretanto, o preço dessa edição assusta mais do que as criaturas do jogo: 1.800 dólares, ou seja, cerca de R$ 10 mil na atual conversão. Ela traz todos os itens da Edição de Colecionador normal, que inclui uma estatueta de Chris Redfield, mais o casaco em tamanho real do personagem.

Resident Evil Village terá edição com casaco de Chris RedfieldFonte: Capcom

O game é um dos mais esperados de 2021. Na última semana, a Capcom disponibilizou uma versão demo do jogo, exclusivamente para PS5. Chamada de Maiden, seu objetivo é fugir da masmorra do castelo que será um dos principais cenários do jogo. Entretanto, essa parte não estará disponível no título completo.

A Capcom também revelou detalhes sobre uma das vilãs do game: Lady Dimitrescu. E gigantesca bruxa conta com uma enorme garra e suas aparições no game causarão pânico aos jogadores. Se não bastasse, a personagem tem três filhas que tem o poder de transformarem em insetos voadores e também perseguiram os jogadores por todo o cenário.