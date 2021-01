Resident Evil Village: vídeo mostra performance da demo Maiden

Resident Evil Village ganhou uma demo exclusiva para PS5 nesta quarta-feira (21). Chamada de Maiden, ela coloca os jogadores mais uma vez no controle de Ethan Winters, que precisa escapar da prisão de um castelo. O canal VG Tech analisou o desempenho da demo e constatou que o jogo roda em 4K (2160p), mas sofre com quedas de frames.

Durante os 9 minutos de vídeo, o canal traz gráficos de desempenho para analisar a performance durante todo o gameplay. Em momentos comuns, onde não há a aparição de outros personagens, o jogo mantém os 60 FPS. Entretanto, com a chegada de inimigos, há uma queda nesses frames por segundo, o que fez com que o game chegasse a bater 47 FPS.

Outro detalhe curioso é que as texturas da demo Maiden são inferiores ao que foi apresentado nos vídeos de divulgação do game. Eu mesmo, quando joguei a demo, pude notar alguns detalhes bem simples que me incomodaram bastante. Resta saber se a Capcom fará melhorias até o lançamento do jogo.

A parte gráfica da demo de Resident Evil Village deixa a desejar em alguns momentosFonte: Diego Borges / Reprodução

Resident Evil Village será lançado no dia 7 de maio para PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X e PC via Steam. A demo Maiden já está disponível gratuitamente, mas apenas para PS5.