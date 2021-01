Respawn está trabalhando em uma IP nova para a EA

Aparentemente, 2021 será um ano bem agitado para o estúdio Respawn, uma das desenvolvedoras mais badaladas da geração passada. Afinal, eles já estão trabalhando em uma nova franquia totalmente inédita que será lançada pela EA!

O site VGC descobriu que existia uma página — já deletada — no próprio site da Respawn com uma vaga de emprego para engenheiro de software. Até aí, tudo bem. O grande lance é que a vaga citava o cargo como parte de um “time que está trabalhando em uma nova propriedade intelectual”.

Infelizmente não foram revelados maiores detalhes sobre o tal projeto, já que a página se limitava a descreve-lo como o lar de “novas tecnologias práticas que permitirão ‘se aventurar para sempre’.”

O estúdio foi comprado pela EA em novembro de 2017 e emplacou alguns dos maiores sucessos recentes da produtora, como Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi Fallen Order e Medal of Honor: Above and Beyond. Qual gênero você gostaria de ver o estúdio explorando a seguir? Conte para a gente aqui nos comentários!