Resumo BBB21 26/01: Estratégias de jogo e confidências marcam a tarde | resumo

Nem só de piscina, vida boa e gargalhadas foi a tarde dos brothers na casa mais vigiada do Brasil! Os participantes do BBB21 já estão ligados no jogo e aproveitaram o momento ‘relax’ para falarem suas primeiras impressões.

Após o fim da Prova de Imunidade, que durou quase 9 horas, o clima foi de descanso e descontração. Mas alguns brothers já se reuniram e – inspirados pela discussão entre Lucas Penteado e Nego Di, sobre combinação de votos entre homens e mulheres – também apontaram seus pontos de vista do jogo, mostrando que não são de ficar em cima do muro. É assim que a gente gosta, né? Quer saber mais? Corre aqui e confira o resumo da tarde de hoje do Big Brother Brasil! 😝

“O voto pode mudar da noite para o dia” 🌞🌛

A gente sabe que qualquer sinal de fogo no parquinho já repercute entre os brothers. E, depois da discussão entre Lucas Penteado e Nego Di, durante a manhã, por conta de combinação de votos, o assunto voltou a ser tema na tarde dos participantes. Caio, Rodolffo e Arcrebiano colocaram seus pontos de vista sobre a discussão.

“Tem que ser coerente, bem coerente. O voto pode mudar da noite para o dia”, apontou Arcrebiano.

Os brothers seguiram analisando o perfil dos jogadores, e Caio comentou sobre a postura de Lucas Penteado.

“O Lucas é guri de tudo, parece meu filho, começa a brincar e não para mais”, disse o fazendeiro.

+ LEIA TAMBÉM: Fim da Prova de Imunidade e discussão sobre votos agitam os brothers durante a manhã

Arcrebiano avisa sobre jogo: ´Voto pode mudar da noite para o dia´

Se por um lado os brothers comentam sobre Lucas Penteado, do outro ele já avisa, em papo com Kerline, que gosta mesmo é de causar! O participante do Camarote aproveita a aproximação com a influenciadora para confidenciar suas primeiras impressões sobre a colega e eles acertam algumas diferenças. 👼

“Estou vendo suas convicções agora, são as mesmas que a minha e eu não consigo ver maldade vindo de uma pessoa assim. Julgamento que a gente faz”, diz Lucas.

Lucas desabafa com Kerline: ‘Me senti julgado’

Quando Sarah entra na conversa, Lucas acaba revelando que se incomodou com Kerline quando ela bebeu água perto dele durante a Prova de Imunidade. O ator assume que se incomodou.

“Estou te falando isso, porque eu não sou de falar pelas costas. Agora, conversando com você estou vendo como você é”, esclareceu, fugindo de um climão.

Lucas avisa sisters: ‘Não sou de falar pelas costas’

Esconder ou não a imunidade? 🤫

Todo bônus tem seu ônus! Na Casa dos Imunes, os brothers quebraram a cabeça para definir uma estratégia quando encontrarem os outros participantes. Eles discutiram se devem ou não revelar que estão imunes. E mais: se contam ou não que terão a missão de indicar alguém ao Paredão. Não está fácil para que eles entrem num consenso.

“Quero muito ter a possibilidade de entrar lá e conhecer as pessoas. Não adianta colocar amarras”, pede Fiuk.

“Acho que é possível falar, é um jogo. Acho possível a gente chegar e falar”, opina Projota.

Brothers imunizados discutem estratégias antes de conhecer outros participantes

Confidências e emoção! 😭

A tarde dos brothers também foi cheia de confidências entre eles. Enquanto na Casa dos Imunes, Fiuk explicou para Juliette o medo que tinha de entrar para o BBB21, a atriz Carla Diaz aproveitou o papo no banho ao lado de Gilberto para relembrar a descoberta de um câncer na tireoide.

“Fiquei com medo, sou hiperativo mesmo. É como se eu me tratasse, me acalmasse. Eu li para entender mais sobre mim. Eu só consigo relaxar, de fato, fazendo as coisas que eu amo muito. Estou sempre, cutucando, compondo”, revelou Fiuk sobre sua personalidade.

Fiuk conta para Juliette por que tinha medo de entrar no BBB21

“Ano passado, eu descobri um câncer na tireoide e a tireoide tem o formato de uma borboleta. E eu precisei tirar metade da tireoide. Graças a Deus, hoje estou curada, mas foi bem assim, um divisor de águas“, explicou Carla Diaz no papo com Gilberto.

1 de 1 Carla Diaz e Gilberto trocam confidencias enquanto tomam banho — Foto: TV Globo Carla Diaz e Gilberto trocam confidencias enquanto tomam banho — Foto: TV Globo

Kerline também contou um pouco de sua vida antes do programa e relembrou a morte de uma tia para um câncer: “Ela é mãe de uma prima, que é minha irmã.”

Rodolffo aproveitou o papo com Caio para falar de seu pai e explicou que os dois escreveram músicas juntos: “Meu pai compõe todo dia“.

Caio brinca com sucesso de Rodolffo nas redes sociais: “Meteu uma sunga branca nas fotos”

Karol Conká finge choro e brinca com confinados: “Sou atriz”

finge choro e brinca com confinados: “Sou atriz” Karol Conká elogia Camilla de Lucas : ‘Tem voz para cantar’

: ‘Tem voz para cantar’ Nego Di fala sobre seu jeito explosivo: “Me incomoda não falar o que eu penso”

Alô, BBBmaníacos! Olha quem está de volta ao BBB no programa desta noite! 😄

Rafael Portugal está de volta ao Big Brother Brasil com o CAT BBB