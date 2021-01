Resumo BBB21 27/01: imunes se unem ao restante da casa, e brothers ganham cooler na madrugada | resumo

Logo depois, os seis brothers imunes se juntaram ao restante da casa, pegando os outros 14 jogadores de surpresa. Todos se reuniram no jardim para se apresentarem e a emoção tomou conta de todos, com direito a muitas lágrimas! 🤧

Mas o clima logo mudou porque, na sequência, os brothers foram presenteados com coolers com bebidas e rolou o primeiro brinde do BBB21! 🥂 Também rolou muita conversa sobre o jogo, com direito a revelações dos imunes, e sobre como anda o coraçãozinho deles. Quer saber mais? Cola aqui na #RedeBBB e confere o resumo da madrugada de hoje do Big Brother Brasil! 😉