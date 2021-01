Resumo BBB21 27/01: Incômodo, choro, perdão e planos para a primeira festa agitam a tarde | resumo

Além de ‘DRs’ e choros, os brothers e sisters também mostraram animação com a expectativa para a primeira festa da edição, o Réveillon BBB, que acontece logo mais, nesta quarta-feira, 27/01. Quer saber tudo que rolou? Cola aqui na #RedeBBB e confira o resumo da tarde de hoje do Big Brother Brasil! 😝

Lumena caiu no choro e precisou ser consolada pelos brothers na varanda da casa. Tudo aconteceu após Caio , Projota , Rodolffo e Fiuk aparecerem maquiados na casa do BBB21. A “brincadeira”, e algumas atitudes, incomodou a sister. Caio foi quem, segundo a sister, mais a incomodou.

Ao ver que Lumena tinha se incomodado com os brothers, Projota também caiu no choro durante boa parte da tarde desta quarta. Karol Conká mostrou a amizade com o brother e tirou o ‘peso da culpa’ de suas costas.