Resumo BBB21 27/01: primeiro Raio-X e Queridômetro, brothers maquiados e sensação de mudança marcam manhã | resumo

Mais uma manhã na casa mais vigiada do Brasil e hoje foi dia de estreia! O Raio-X e o Queridômetro deram o ar da graça e já renderam dúvidas e chateações. Mas nem só de tensão se faz um Big Brother Brasil, no início da tarde os brothers receberam uma surpresa da Avon e escolheram alguns produtinhos da marca para usar durante toda a edição. Vem com a #RedeBBB para entender o que rolou!