Resumo BBB21 28/01: desabafos e inauguração da academia marcam a manhã | resumo

+++ Vídeos BBB: veja resumo do que aconteceu na manhã do dia 28/01

Também teve sister que passou muito tempo no Raio-X, um emoji usado pela primeira vez no Queridômetro do BBB21, a tão esperada inauguração da academia e muita empolgação com o painel tático. Quer saber mais sobre o que rolou na manhã e no início da tarde? Senta aqui que o resumo da #RedeBBB está pronto!

O sol já estava alto no céu quando os brothers resolveram ir dormir. Depois da Festa Réveillon, Lucas, Penteado, Pocah, Camilla de Lucas, Nego Di e Juliette passaram mais um tempinho na sala refletindo sobre a discussão da madrugada.

“A gente conversou sobre isso, eu e ela (Kerline), Thaís também. E ela disse que você faz perguntas que deixam ela sem jeito, sem saída”, diz Pocah.

“Então é isso. Eu falei com a Karol: ‘Junta as meninas. Quantas meninas mais se sentiram mal com aquela pergunta específica que eu fiz?’ Porque eu faço perguntas como aquela que fiz para você”, responde o ator.

Lucas Penteado dispara: ‘Eu sou o cara que você vai achar chato’

A gente sabe que o momento de fazer o Raio-X e Queridômetro é especial para muitos brothers, mas Juliette superou a expectativas da casa hoje. Depois do Raio-X, a sister passou minutos no Confessionário analisando o perfil de cada brother. “Eu esqueci do tempo. Viajando, conversando muito”, diz ela a Gilberto. 😱

Foi por pouco que os colegas de confinamento conseguiram concluir!

“Eu estava trancada ali dentro. Conversando, falando da vida, lendo o universo”, lamenta ela.

Os brothers hoje se perguntaram sobre um emoji no Queridômetro: o “coração partido”. Lumena, que foi quem o recebeu, questionou: “O que é coração partido?”

2 de 2 Queridômetro desta quinta-feira, 28/1 — Foto: Globo Queridômetro desta quinta-feira, 28/1 — Foto: Globo

O que ela não sabe ainda é que foi Rodolffo quem a avaliou assim. Será que ele vai contar?

Ainda pela manhã, Kerline chorou e conversou com algumas sisters sobre o desentendimento dela com Lucas Penteado. Para ela, ele não aguentou a brincadeira.

“Você brincou com o meu coração”, diz Kerline, repetindo o que o ator falou durante a festa. “Que coração?”, ela continua.

“Ele tira onda com todo mundo e, na hora que eu fui tirar onda com ele, não aguentou”, desabafa Kerline.

Kerline sobre Lucas Penteado: ‘Na hora que fui tirar onda com ele não aguentou’

Depois, em conversa com Juliette, Viih Tube, Camilla de Lucas e Lumena, ela fala novamente: “Era uma brincadeira que eu tinha feito”.

Kerline chora ao falar de situação com brother: ‘Era uma brincadeira que tinha feito’

Lucas Penteado encontra Camilla de Lucas e diz que precisa conversar com Kerline, e a sister concorda.

“Tenho que ouvir. Ouvi lá, vou ouvir quantas horas for necessário. Vou ouvir 96 dias se for necessário”, comenta ele.

Lucas Penteado fala para Camilla: ´Eu tenho que ouvir como ela se sentiu na situação´

Para a alegria dos confinados, a academia finalmente foi liberada. Vamos liberar essa energia, pessoal?

Gilberto é o primeiro a entrar na academia e diz: ´Usar não vou, mas inaugurar é comigo´

Enquanto Arthur comemorava a inauguração da academia, Gilberto se animou com o painel tático com as caricaturas dos brothers:

“Vou vir de madrugada só para mexer nesse negócio. Eu queria muito isso. Dá para formar grupos. Agora não porque não tem grupo”, diz o doutorando.

Gilberto sobre painel com as caricatura de todos os participantes: ‘Vou mexer de madrugada’

Por enquanto, é tudo! Fique de olho na #RedeBBB para saber tudo o que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, pessoal! 👋

