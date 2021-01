Resumo BBB21 28/01: Festa Réveillon anima brothers durante madrugada | resumo

Rolou a primeira festa do BBB21 e nossos confinados ficaram como? Só animação!🎉 A madrugada dos brothers foi animadíssima com direito a muita dança, músicas dos confinados cantores e, é claro, muitas conversas paralelas sobre o jogo. Na Festa Réveillon , todos estavam vestidos de branco e foram recebidos com contagem regressiva e queima de fogos! 🎆

Ainda no programa ao vivo, Tiago Leifert confirmou que teremos Prova do Líder, Prova do Anjo e Big Fones nessa edição. Quer saber tudo o que rolou? Cola aqui na #RedeBBB e confere o resumo da madrugada de hoje do Big Brother Brasil! 😉

Músicas autorais emocionam os brothers cantores 🎵

Durante a Festa Réveillon, vários brothers do Camarote tiveram seus momentos com suas músicas tocadas na playlist. Logo no começo da festa, foram surpreendidos com a canção “Não sou obrigada“, de Pocah, que subiu ao palco e fez uma performance. Coreografia de todos reunidos? Tivemos. 🙂

Brothers comemoram a primeira festa do BBB21 — Foto: Globo

Pouco tempo depois, os brothers cantaram e dançaram ao som de “Tombei”, de Karol Conká.

Brothers dançam ao som de Karol Conká na Festa Réveillon

Projota foi o próximo da lista de cantores do BBB21 a ter seu sucesso tocado na primeira festa. Assim como Karol e Pocah, o rapper subiu ao palco para cantar “Ela Só Quer Paz” com os brothers.

Canção de Projota toca durante Festa Réveillon e brothers cantam junto

Os hits não pararam e foi a vez de Fiuk ter a CONFIRA “Quero Toda Noite“, em parceria com Jorge Ben Jor, tocada na festa. O brother cantou alguns trechos da canção junto com os outros confinados e no fim da música gritou: “Irado”.

Brothers cantam música de Fiuk na Festa Réveillon

Rodolffo também teve seu momento com a música “Deus Me Livre, Mas Quem Me Dera”, do cantor e sua dupla, Israel.

Brothers se divertem ao som de música de Rodolffo

Além de todos esses sucessos musicais, Carla Diaz também presenteou os brothers com uma dança árabe ao tocar uma música da novela “O Clone“, em que interpretou Khadija. “Inshalá, muito ouro”, gritaram alguns confinados, imitando o bordão da personagem.

Carla Diaz dança música de ‘O Clone’ na Festa Réveillon

Tamborzinho, tamborzinho! 🥁

Outro momento que marcou a noite, foi quando tocou a música “Don’t Start Now“, de Dua Lipa, um ícone nas festas do BBB20. Rapidamente os brothers correram para fazer a famosa coreografia. Gilberto comandou os passos na pista de dança e Fiuk foi responsável por convocar todos para dançarem o sucesso pop.

BBB21: Brothers fazem dancinha do hit “Don’t Start Now” — Foto: Globo

Nem só de músicas boas acontece a Festa Réveillon! Em determinado momento, Fiuk resolveu revelar para Kerline que foi ele quem lhe deu uma cobra no Queridômetro:

“Eu que te dei aquela cobrinha. Eu preciso te falar o porquê.”

Kerline ouve de Fiuk: ‘Eu que te dei aquela cobrinha’

Mais cedo, Fiuk contou para outros brothers o motivo: “A gente estava na sala e ela virou para mim e falou do meu cabelo. Falou que eu fiquei horas produzindo o meu cabelo, quis me tirar de artistinha chique”.

A sister aproveitou a oportunidade para contar a sua versão da história para o cantor que respondeu: “Eu entendi errado. Desculpa, você não é uma cobra”.

Discussão sobre Paredão 👀

Sim, mesmo em clima de festa, o fantasma do Paredão assombrou os brothers nesta madrugada. Imunizados pelo público e com a decisão de mandar um participante para a berlinda no domingo, Arthur e Lumena discutiram sobre suas opções de voto.

Enquanto a baiana revelou que pensa em votar em Caio, o capixaba contou à sister que revelou a Arcrebiano sobre o poder dos seis imunes. Lumena questionou quem o brother pensa em votar.

“Pessoas que eu não me aproximei foram a Carla (Diaz) e a Camilla (de Lucas). Não quer dizer que eu tenho algo contra. A Camilla ainda zoei. Mas a Carla não tive diálogo. Seria por eliminação”, disse Arthur.

Arthur diz a Lumena que contou sobre voto para Arcrebiano: ‘De alguma forma ele descobriu’

Quem também lembrou do Paredão foi Kerline. Em conversa com Thaís e Pocah, a modelo revelou estar com um pressentimento.

“Eu já estou no Paredão”, disse Kerline, acreditando que Lucas e Nego Di vão votar nela.

Sisters conversam, e Kerline comenta: ‘Já estou no Paredão’

Logo no início da Festa Réveillon, Lucas se reuniu com Sarah e Thaís para falar sobre os possíveis casais da casa. Ele chegou a perguntar para as sisters se elas beijariam Fiuk. Ambas responderam que não sabiam se ficariam ou não com o cantor. “Para de fazer pergunta difícil”, disse Thaís.

Fiuk também revelou que não pretende se relacionar dentro do BBB:

“Eu não vou me relacionar, não vou me envolver”.

E no final da festa, foi Lucas quem se mostrou interessado em formar um par. Em conversa com Kerline, ele disparou:

A modelo desconversou e mudou o assunto para comentar que o brother agiu como “cupido” na festa. Após a sister sair, o paulista desabafou: “Ela brincou com meu coração”. Climão, né?

Lucas Penteado diz para Kerline: ‘Quero pegar você’

E para terminar nosso resumo, uma imagem que resume bem a madrugada dos nossos brothers…

Fiuk e Rodolffo dançam Beyoncé na Festa Réveillon — Foto: Globo

Fique de olho na #RedeBBB para saber tudo o que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, galera! 👋👋👋

Assine o Globoplay agora e acompanhe o BBB21, 24 horas por dia, em 11 câmeras ao vivo.