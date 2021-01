Resumo BBB21 28/01: madrugada é de discussão na Xepa e especulação sobre indicação do Líder | resumo

A primeira liderança e a primeira Xepa a gente nunca esquece, não é? E no BBB21 não seria diferente. A noite da quinta-feira, 28/1, acabou com Prova do Líder e logo, divisão dos confinados entre Xepa e Vip. Mas logo no começo da madrugada, os brothers que não foram escolhidos pelo Líder para ficar do lado mais abonado da cozinha, se desentenderam e foi o que precisava para vermos o fogo começar no parquinho 🔥.