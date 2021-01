Resumo BBB21 30/01: Festa, revelações, brigas e tentativa de deixar o programa marcam madrugada dos brothers | resumo

A madrugada dos brothers foi agitadíssima, mas se engana quem pensa que foi só pela Festa Herança Africana 👀. Na segunda festa do BBB21, uma desavença com Lucas Penteado deu início a uma série de discussões na casa. Ao longo da madrugada, teve muita conversa 🗣, choro 😭 e gritos entre os confinados 😥. Depois das tretas, o ator fez as malas, pediu para entrar no Confessionário, mas depois abandonou a ideia.

A madrugada começou com os brothers se divertindo na Festa Herança Africana. Gilberto se esbaldou na pista de dança, fez várias coreografias e chamou os outros brothers para dançarem com ele. 🕺🏻

O tema da festa, inclusive, foi comentado por vários brothers. Karol Conká não poupou elogios: “Olha essa festa, imagina o significado disso tudo”. Nego Di, o Líder da semana, também opinou sobre a comemoração: “A gente está marcando a história”.

Com a aproximação da Prova do Anjo e do Paredão, os brothers aproveitaram a festa para expor seus pontos de vista. Em uma conversa com Viih Tube, Juliette disse que poderia dar a imunidade para Pocah, no caso de ganhar a competição.

Já para Kerline, o assunto era a temida berlinda. Em uma conversa com Thaís, ela chegou a uma conclusão: “Se o Líder ou o grupo não votar em mim, a casa vota”.

Lucas Penteado e Arcrebiano também conversaram sobre o jogo, em específico o do Líder da semana, Nego Di. O ator, então, citou Pocah: “Eu não entendi qual é a da Pocah ainda. E não tem como entender porque ela é malandra, é mina inteligente. Ela te vende o que ela quiser e você só vai comprar o que ela vender”.

No meio da festa, alguns brothers acabaram fazendo revelações sobre o jogo e outros participantes. Lucas Penteado fez uma confissão para Camilla de Lucas: “Achei que você não tinha ido com a minha cara”. A influenciadora, por sua vez, negou.

O paulista também conversou com Rodolffo, e afirmou: “Você vai para o Paredão”. A informação deixou Caio surpreso, que chegou a pensar que poderia ir com o amigo para a berlinda.

Lucas Penteado conversou com alguns brothers na sala durante a madrugada. Ao longo da conversa, ele afirmou que já tem desavenças na casa. Ele citou algumas, como Camilla de Lucas, Juliette e João Luiz. O clima esquentou e advogada fez um pedido para o ator: “Lucas, você tem tudo para ser grande, você é grande. Escute, pare de falar. Pare, Lucas, se controle”.

Mais tarde, Camilla de Lucas disse que se assustou com a atitude do paulista. Ela chegou a chorar no quarto, recebeu apoio de outros confinados e afirmou: “Ele não está bem”. Mas, o assunto não se encerrou por aí. Depois de conversar com vários participantes, a carioca e o paulista tiveram outra discussão, dessa vez no jardim. As brigas continuaram e outros participantes começaram a se envolver, como Kerline e Karol Conká.

Depois de uma série de discussões na casa, Lucas Penteado arrumou as malas e tentou entrar no Confessionário. Acompanhado de Caio, Rodolffo e Arcrebiano, o ator desabafa: “Eu nunca imaginei que um dia eu fosse tocar essa campainha para sair”. O fazendeiro tentou convencer o paulista a ficar. “Não faz isso, cara, não desiste! Estou olhando para o cara que venceu as duas primeiras provas do programa”.

Depois de ouvir alguns participantes, Lucas Penteado entra no Quarto Colorido e afirma para os participantes que vai continuar: “Eu vou lutar todos os dias e todas as provas porque eu não sei mais quem está comigo e quem não está comigo. O jogo é isso”.

