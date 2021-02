Resumo BBB21 31/01: especulação sobre votos para o Paredão e papos com Lucas Penteado marcam a tarde | resumo

O domingo chegou e com ele a formação do primeiro Paredão do BBB21. Logo mais ficaremos sabendo quem estará oficialmente emparedado, com chance de perder a oportunidade de levar para a casa o tão desejado prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil. Enquanto o resultado não sai, vamos falar sobre os últimos acontecimentos na casa mais amada e vigiada do Brasil.