Resumo BBB21: fim da Prova de Imunidade e discussão sobre votos agitam os brothers | resumo

Em um dos quartos da casa, Caio, Nego Di, Lucas Penteado, Rodolffo e Arcrebiano conversaram sobre uma possível aliança entre as mulheres. Para o fazendeiro, se o primeiro Líder do BBB21 for mulher, ela irá indicar um dos homens. Mas Nego Di discordou dessa união: “A gente não tem esse direito de se juntar para, de repente, ir contra as meninas e separar um time assim”.