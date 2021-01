Resumo BBB21: prova de imunidade anima brothers em noite de estreia | resumo

Rodolffo e Caio aproveitaram a proximidade durante a prova para especular sobre a formação do primeiro Paredão. Os brothers afirmaram que já têm alguns nomes em mente. Seria já uma pequena fagulha dando indícios de fogo no parquinho? Vamos aguardar…🔥

Ainda sem acreditar que está na casa mais vigiada do Brasil, o ator comentou com Arthur: “Tem noção de que você está no BBB21? No payperview? Que você está imune?”.