Reunião da Anvisa para aprovação da vacina causa chuva de memes na web · .

A reunião da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, causou uma chuva de memes na web neste domingo (17). Quase como em clima de final de Copa do Mundo, os internautas movimentaram as redes sociais e levaram a palavra “aprovou” para os trendings topics do Twitter.

Às 14h53, a Globo interrompeu o The Voice+ e entrou com um plantão comandado por Poliana Abritta para informar que a maioria do colegiado da Anvisa aprovou o uso emergencial das duas vacinas.

Assim que o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, recomendou o uso das duas vacinas de manhã, começaram a ser publicados nas redes sociais memes sobre o assunto. A aprovação oficial só aconteceu pouco antes das 15h.

Alguns internautas compararam a recomendação de uso das vacinas com a apuração das notas de escolas de samba, votação para o paredão do Big Brother Brasil e outros mostraram como estavam se preparando para receber a vacina.

A transmissão da reunião da Anvisa foi feita por canais de notícia, TV Brasil e canais no YouTube, o que tornou a ocasião um verdadeiro evento midiático.

A reunião da Anvisa pode ser vista aqui:

Confira alguns memes:

