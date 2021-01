Revisões do Bolsa Família e do CadÚnico para 2021

As revisões do cadastro do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, foram suspensas por mais 90 dias. A medida foi publicada nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Portaria nº 591, do Ministério da Cidadania.

No entanto, vale destacar que o benefício será pago normalmente, o principal anúncio é a suspensão da revisão do cadastro, por enquanto.

Consequentemente neste prazo também não deve ocorrer:

A averiguação cadastral;

A aplicação dos efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família;

Medidas de bloqueio dos benefícios de famílias sem informações essenciais, como o acompanhamento de saúde e educação;

De acordo com o texto, assinado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a decisão foi motivada devido a pandemia do coronavírus. “A necessidade de evitar aglomerações e exposição à infecção pelo novo Coronavírus de integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, de famílias do Cadastro Único ou de pessoas em busca de atendimento para cadastramento, e, ainda, de cidadãos que trabalham em unidades de cadastro”, menciona a portaria.

A pasta também destacou que a operação dos programas estão prejudicadas em muitos municípios, pelo menos três motivos:

Situações como suspensão de aulas

Direcionamento de atividades das unidades de saúde para atender aos infectados pelo COVID-19

Alteração no funcionamento de alguns Centros de Referência de Assistência Social e demais postos de cadastramento

Anteriormente o governo federal já havia estabelecido a suspensão de revisões em 180 dias, prazo que já se encerrou. Agora, se não houver nova prorrogação, os cadastros só devem ser revisados em abril.

Com isso o valor do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família (IGD-PBF) repassado aos munícipios terá como base fevereiro de 2020.

Calendário do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família se iniciou no dia 18 de janeiro, após o fim do Auxílio Emergencial. O valor poderá ser sacado ou ser usado por meio do crédito em conta bancária. Sempre os depósitos são feitos no 10 dia útil de cada mês.

Uma novidade é a migração de contas. A Caixa começou em dezembro a possibilitar que beneficiários que antes recebiam com o Cartão Cidadão, agora tenham também a poupança social digital.

Confira os próximos pagamentos: