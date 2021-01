revista faz lista de oito jogadores que Pochettino pode contratar no PSG

Mauricio Pochettino foi anunciado como novo treinador do Paris Saint-Germain. Na primeira entrevista coletiva, Lionel Messi foi tema de diversas perguntas para o comandante. Além do craque argentino, outros sete atletas podem chegar ao time francês.

Nesta quarta-feira, a revista Four Four Two listou oito jogadores que estão no radar do treinador argentino para a próxima temporada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os nomes são: Paulo Dybala (Juventus), Boubakary Soumaré (Lille), Lloris (Tottenham), Max Aarons (Norwich), Dele Alli (Tottenham), Luke Shaw (Manchester United), Jamie Schackleton (Leeds), Lionel Messi (Barcelona).

O astro do Barcelona, obviamente, é o nome mais falado para acertar com a equipe parisiense. Messi ficará livre a partir de junho e tem chance de não renovar contrato com os espanhóis. Caso decida acertar com o PSG, ele chegaria sem custos.

Messi comemora após marcar para o Barcelona sobre a Juventus Getty Images

Na conversa de Pochettino com os jornalistas, três questionamentos foram sobre o camisa 10. No entanto, o treinador preferiu se esquivar, mas abriu as portas para o compatriota.

“Deixamos os boatos de lado. Todos os grandes jogadores são bem-vindos ao PSG”, disse Pochettino.

“PSG é um dos maiores clubes, senão o maior do mundo, então é normal que haja rumores, acabamos de chegar, então os deixamos de lado”, finalizou.